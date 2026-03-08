◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 8-6 韓国(7日、東京ドーム)

韓国との打撃戦を制した野球日本代表「侍ジャパン」。試合後は、大谷翔平選手が記者会見に出席し、先発の菊池雄星投手とのハグについて言及しました。

菊池投手は韓国戦に先発。初回に3連打で先制を許すと、さらに2アウト1、2塁からセンターへの2点タイムリーツーベースを浴び、初回に3点を失う立ち上がりとなりました。

しかしその裏、鈴木誠也選手が2ランを放ち、1点差とします。そして3回、1アウトから大谷選手が同点ホームラン。大谷選手がダイヤモンドを1周してベンチに戻ると、菊池投手とハグするシーンがありました。

このシーンについて、大谷選手は試合後「(菊池投手が)緊張はしていたんじゃないかなと思いますし、先発していたらうまく立ち上がれないこともある。同点にできたことが少しでも助けになればうれしいですし、ベンチでありがとうと言われた」と明かしました。

接戦の末に韓国代表に勝利し、2連勝と好スタートをきった侍ジャパン。大谷選手は「本当に全員、雑さがないというか。ピンチでもチャンスでも自分のプレーに、自分の打席に集中できている」と手応えを語ります。

侍ジャパンは次戦、全勝同士のオーストラリアと対戦。この激闘を制したことには、「短期決戦中はタフなゲームが何試合か必ずある。そういう試合をものにしてチームの結束力が上がる気がするので、今日とれたことは大きいですし、一人ひとりがすばらしい働きだった」とうなずきました。