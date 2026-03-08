「隠し通すつもりないのかな？」男性がバレバレの嘘をつく本当の理由
彼氏の明らかに辻褄が合わない説明。目が泳いでいるのに強気な返答。そんな風に「隠す気ある？」と思うような嘘をつく男性は少なくありません。でも実は、完璧に騙そうとしているわけではない場合もあります。そこにあるのは計算より“防御”です。
その場をやり過ごしたい
本音を言えば揉めると分かっているとき、男性は衝動的に角の立たない言葉を選びます。長期的に隠す意図より、その場の空気を止めたい心理が先に立つのでしょう。
失望されるのが怖い
好きな女性からの期待に応えられなかったとき、「がっかりさせたくない」という気持ちが先に動きます。正直さより、女性の反応を避けることを優先してしまうのです。
自分の未熟さを認めたくない
忘れていた、迷っていた、決めきれなかった。そうした弱さを認めるのが苦手な男性ほど体裁を繕うことを選びます。嘘の質は粗くても、守りたいのは自分の立場です。
彼が嘘をついたことより注目すべきは、その後どう向き合うかということです。逃げ続けるのか、謝るのか。そこにあなたとの関係への本気度ははっきり出ます。 ※画像は生成AIで作成しています
