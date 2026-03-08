警戒しておいた方がいい？不倫リスクが高い男性に共通する「特徴」
大切なパートナーを選ぶ際、または今のパートナーを大切にするために、不倫リスクが高い男性の特徴を知っておくことが大事。そこで今回は、不倫リスクが高い男性に共通する「特徴」を紹介します。
自分の欲求を最優先にする自己中心的な性格
「急に予定を変更する」「約束を簡単に破る」「自分の話ばかりする」などの行動パターンがある男性は要注意。自己中心的な性格と言え、自分の欲求や感情を最優先するため、パートナーの気持ちを二の次にしがちです。
「誰かに必要とされたい」という気持ちが強い
スマホを手放せない、SNSの通知にすぐ反応する、常に誰かと連絡を取り合っている…そんな「誰かに必要とされたい」という強い欲求を持っている男性も不倫するリスクが高いでしょう。パートナーからの愛情や注目が一時的に減ると、すぐに他の女性からの関心で埋め合わせようとする恐れがあります。
社交的で女性慣れしている
合コンやビジネス交流会など、人との出会いの場に頻繁に顔を出す男性も要注意。社交的な性格自体は素晴らしいものですが、女性との接点も増えるため、誘惑の機会も多くなります。特に女性から常にモテてきた、女心をよくわかっているといった特徴があるなら、不倫のハードルが低い可能性があります。
今回紹介した特徴が当てはまるからといって必ず不倫するわけではありませんが、意中の男性や好きな男性に当てはまると感じるなら、日頃からオープンなコミュニケーションを心がけるようにしてくださいね。
