糖質を極端に減らす人 vs 夜だけ控える人、体重が安定するのは？
ダイエットを始めるとき、多くの人が最初に意識するのが「糖質」。一気に減らす方法もあれば、夜だけ控えるという選択もあります。短期間で変化を感じやすいのは前者ですが、長期的に体重が安定しやすいのはどちらなのでしょうか？ここでのポイントは“続けられる設計”にあります。
極端に減らす人は“初期変化が出やすい”
糖質を大幅に制限すると、体内のグリコーゲンと水分が減るため、体重は比較的早く落ちやすくなります。そのため、スタート時のモチベーションは上がりやすい傾向があります。
夜だけ控える人は“総量を調整しやすい”
夜の糖質を控える方法は、１日の総摂取エネルギーを抑えやすいというメリットがあります。活動量が少ない時間帯の過剰摂取を避けられるため、生活に組み込みやすい設計です。
極端さが少ない分、継続しやすく、結果として体重の上下が緩やかになりやすい傾向があります。
安定する人は“極端にしない”
体重が安定している人に共通するのは、糖質そのものを敵にしない姿勢。摂取量やタイミングを調整しつつ、タンパク質や食物繊維を確保しています。単一栄養素だけに注目するより、全体のバランスを整えるほうが体は安定しやすいからです。
糖質を極端に減らすことも、夜だけ控えることも、どちらが絶対に正解というわけではありません。ただし、体重が安定しやすいのは“続けられる強度”を選んでいる人。短期の変化より、長期での設計を優先しましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※ 画像は生成AIで作成しています
