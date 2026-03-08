彼以上の男性はいないかも。逃したら損「大当たり男性」の特徴４つ
男性を見極める力に自信がなくて、好きな男性との交際になかなか踏み切れない女性は少なくないでしょう。
そこで今回は、逃したら損「大当たり男性」の特徴を紹介します。
｜常に大好きアピールをしてくる
大当たり男性は交際中の女性に対して真剣。
連絡はマメですし、常にスキンシップを取ってきます。
また、人前でも「好き」という気持ちを言葉や行動で伝えてくれるので、他の女性に目移りしにくいと言えるでしょう。
｜隠しごとをしない
隠しごとをしないことも大当たり男性の特徴。
男性が何でも打ち明けられるような安心感を持たせてあげることもポイントです。
｜どちらかと言うとインドア派
インドア派で、あまり出かけたり外食したりすることもないのも大当たり男性の特徴。
他の女性と交流することがほとんどないので、浮気の可能性も限りなくゼロに近いと言えるでしょう。
見極めのポイントは、家で１人の時間を楽しめる男性かどうかということ。
また、男性の友人がインドア派が多いかどうかもチェックしてみましょう。
｜周りの雰囲気や意見に流されない
大当たり男性は自分の意志がしっかりしていて周りの意見に流されません。
男同士での女遊びに誘われてもしっかり断ることができます。
また、彼女がいながら女性からの誘いに乗ることもないので、「場の雰囲気に流されて…」ということもありません。
このように常に大好きアピールをしてきて隠しごとをしない男性こそ大当たりと言えます。
ぜひ参考に素敵な男性を見つけてくださいね。
