つい先日まで高校生だったのに…本田紗来、ヘアカラーでイメージ激変！ 絶賛の声「めちゃくちゃかわいい」
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が7日にインスタグラムを更新。ヘアカラーを報告し、近影を公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】先日まで高校生だったのに 本田紗来、ヘアカラーでイメージ激変
本田が「髪の毛染めました どうですか〜」と投稿したのは自身のソロショット。写真には明るめのグレーベージュでイメージを一新した彼女の姿が収められている。2025年からはファッション誌『Ray』（主婦と生活社）の専属モデルを務めている彼女は投稿の中で「髪色が変わると、していただくメイクも変わって楽しいっ」とコメントしている。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃかわいい」「すごく似合ってていい感じ」「紗来ちゃん、やっぱり綺麗」などの反響が寄せられている。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」インスタグラム（@sara_honda0404）
