奇跡の70歳アグネス・チャン、母校の超名門大学を訪問「本当に感謝しかない」
タレントのアグネス・チャンが8日にインスタグラムを更新。母校の大学を訪れたことを報告し、オフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】アグネス・チャン70歳、母校のキャンパスで笑顔
今年の8月には71歳の誕生日を迎えるアグネスは、1992年に大学院の教育学博士課程を修了したスタンフォード大学を訪問。投稿には、カジュアルな装いで大学を訪れる彼女の姿やキャンパス内で笑顔を見せる様子が複数収められている。
投稿の中で彼女は母校について「いつ観ても素敵な母校。懐かしいね。私と三人の息子を育ててくれた大学」と振り返りつつ「素晴らしい先生たちのもとで勉強が出来て、博士号をいただいて、人生が変わりました。本当に感謝しかないです。息子たちもみんな卒業して、それぞれの専門で働く事が出来て、それも本当に感謝しかないです」とコメントしている。
引用：「アグネス・チャン」インスタグラム（＠agneschan1）
