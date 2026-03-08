ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は８日、７日に東京ドームで行われた「ＷＢＣ １次ラウンドＣ組」で日本が８―６で韓国を破り大会２連勝を決めたことを報じた。

スタジオでは侍ジャパンの今後を展望。ゲスト出演した同局の井上貴博アナウンサーが大谷翔平投手について「アメリカで大谷選手が投げる可能性があるのでは！？」と予想した。

この見解にＭＣを務める「爆笑問題」田中裕二が「井上アナ、こんな大それたこと言って大丈夫ですか？」と問いかけた。

井上アナは「可能性は低いと思うんですけど」とし「自然に考えると、大谷さんはドジャースで開幕ローテーションに入るわけですよ。そこから逆算すると、今の時期に実戦登板しておくっていうのは、ごく自然」と示し「今の大会の大会ルールブックをひもとくと、大会本部の許可が得られれば投げていいんです。そうすると、決勝戦、アメリカ戦。９回、最大のライバル、アーロン・ジャッジ選手が出てきた。、大谷さんが行きたいっていうのはどうですか？自然じゃないですか？なくはないだろうっていうのは、私は思っています」と力説した。

これにＭＣの太田光が「ドジャースも許す？」と聞くと井上アナは「そこは許したくないですけど、大谷さんが行きますって言ったら、ロバーツ監督はノーとは言えないんじゃないですか？と」と予想した。

一方でこの予想をゲスト出演した元阪神の藪恵壹氏は「僕は、ないと思ってます」と反論し「ケガでもされると、補償がないに等しいので、それ考えると、やっぱり投げないんじゃないかなと思うんですよね」と解説した。