◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート２４００メートル）

長距離のダートグレード競走に出走する１２頭の枠順が３月８日、確定した。

ＪＲＡ勢では、昨年のジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１などダートグレード競走２勝のナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は２枠２番に決定した。東京大賞典６着から巻き返しを目指す。

前走の佐賀記念で４着のカズタンジャー（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は３枠３番。川田将雅騎手は２０１９年チュウワウィザード、２１年ダノンファラオ、２３年グロリアムンディに続く４勝目がかかる。

地方勢ではＪＲＡから移籍初戦で、３連覇がかかるセラフィックコール（牡６歳、川崎・内田勝義厩舎、父ヘニーヒューズ）は最内の１枠１番に決定。２５年度の岩手競馬の年度代表馬のサクラトップキッド（牡５歳、岩手・伊藤和忍厩舎、父ビーチパトロール）は５枠５番になった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性、年齢、斤量、騎手の順）

（１）セラフィックコール（川崎）牡６ ５７ 吉原 寛人

（２）ナルカミ （美浦）牡４ ５７ 戸崎 圭太

（３）カズタンジャー （栗東）牡５ ５６ 川田 将雅

（４）ナイトオブファイア（大井）牡４ ５５ 石川 倭

（５）サクラトップキッド（岩手）牡５ ５６ 高橋 悠里

（６）ジャスパーロブスト（栗東）セン５ ５６ 丸山 元気

（７）ケンシレインボー （船橋）牡４ ５５ 山中 悠希

（８）グロリアムンディ （船橋）牡８ ５６ 御神本 訓史

（９）オディロン （兵庫）牡７ ５６ 吉村 智洋

（１０）マキシマムパワー （船橋）牡４ ５５ 町田 直希

（１１）デルマソトガケ （栗東）牡６ ５６ 横山 和生

（１２）グランデマーレ （船橋）牡９ ５６ 木間塚 龍馬

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。