PUFFYが自身のデビュー30周年イヤーを祝し＜PUFFYの❝P❞FES＞（読み方 : パフィーのピーフェス）を開催することを発表した。

本フェスは2026年7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間にわたり神奈川県・東急ドレッセとどろきアリーナにて開催。PUFFYによる代表曲のスペシャルライブを軸に、ゆかりのあるアーティストとの共演やトーク企画などを通じて、30年の軌跡とこれからの未来を体感できるイベントになるとのことだ。ゲスト詳細などは後日発表となる。

開催にあたり、PUFFYからのコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■PUFFYコメント

もぎたて果実のパフィーも30周年を迎え、すっかり熟しましたが

この30年でやってないことは何だろう…？と考えたところ、

自分達主催のフェスなのでは!!と思い、先輩方や後輩どもにお声がけして実現する運びとなりました！

自分達らしいフェス…それは何だろう…ということを日々考えて、

考えまくって揉めそうになってケンカ勃発しそうになって解散しそうになりながら、

パフィーならではの楽しいフェスにしたいと思っています。

是非みなさんお誘い合わせの上、来てください♡

もぎたてよりも熟した方が美味しいって知ってる…？（きも）

PUFFY大貫亜美 吉村由美

◆ ◆ ◆

■＜PUFFYの❝P❞FES＞

会場：東急ドレッセとどろきアリーナ

日付： 2026年 7月19日（日）/ 7月20日（月・祝）

時間：開場 11:30 / 開演 13:00

チケット料金： 1日券￥13,000(税込) / 2日間通し券￥25,000(税込)

出演：PUFFY／and more…

お問い合わせ : DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◾️＜PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival＞ 日時：2026年5月13日（水） OPEN18:15 / START19:00

会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA

チケット料金：￥8,000（税込）

一般発売日 : 3月28日（土）10:00

お問い合わせ：DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/

◾️『30th Anniversary』（アナログ盤）

発売日：2026年5月13日（水）

予約：https://lgp.lnk.to/PUFFY_30th_Vinyl 価格：5,000円（税込）

品番：MHJL-479

仕様：完全生産限定盤 33 1/3RPM. カラーヴァイナル（パステルブルー）

ブックレットには、デビュー前のPUFFYが担当していたレギュラーラジオ番組、FMヨコハマ「無理・問題NIGHT」のリスナー向けに作られた『PUFFY新聞』が、メンバー手書きによる新規描き下ろしで復活封入！

発売元：Sony Music Labels Inc. ▼収録内容 ※全12曲収録

＜Side A＞

1.アジアの純真｜作詞 井上陽水 / 作曲・編曲 奥田民生

2.これが私の生きる道｜作詞・作曲 奥田民生

3.渚にまつわるエトセトラ｜作詞 井上陽水 / 作曲・編曲 奥田民生

4.MOTHER｜作詞・作曲 奥田民生

5.愛のしるし｜作詞・作曲 草野マサムネ

6.ブギウギ No.5｜作詞・作曲 奥田民生

＜Side B＞

1.Hi Hi｜作詞・作曲 Andy Sturmer

2.くちびるモーション｜作詞・作曲 吉井和哉

3.誰かが｜作詞・作曲 チバユウスケ

4.All Because Of You｜作詞・作曲 Butch Walker / Avril Lavigne

5.Bye Bye｜作詞・作曲 志村正彦

6.Go Baby Power Now｜作詞・作曲 John Spencer