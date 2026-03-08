今年も3月11日が近づいてきました。2011年から15年が経とうとしています。東日本大震災の被災地では、次の大地震・大津波での被害を減らすために、あの日の出来事の伝承活動が行われています。しかし大震災を経験した方の多くが転居したり、震災後に転入してきた方がいたり、震災後に生まれた世代が多くなったりで、どう語り継ぐのかが大きな課題になっています。被災地には被害を後世に伝えるため、石碑が建てられています。そこには発生日、被害の概要、津波の高さ、亡くなった方の名前が刻まれています。岩手県大槌町に建てられた碑は「石碑」ではなく「木碑」です。なぜ木製なのか？これは語り継ぐための工夫です。

木碑

岩手県大槌町の安渡地区に「大きな地震が来たら戻らず高台へ」という言葉が刻まれた、大震災を伝える木製の碑が立っています。

昔から大津波に襲われている三陸沿岸には、後世に被害を伝え避難を呼びかける「石碑」があちこちに建てられています。

しかし東日本大震災の前には忘れ去られ、あまり注目されていませんでした。そこで忘れ去られないために、敢えて傷んで劣化する「木」で碑を作ることにしました。地元の高校生らによるアイデアです。

石碑とは違い木はメンテナンスが必要です。大震災の日に合わせて掃除やニスを塗るなどのメンテナンスが行われ、さらに4年ごとに建て替えています。

岩手県大槌町

大槌町は岩手県沿岸の南部にあり、主な産業は農業や漁業などです。東日本大震災では大津波が押し寄せて、街の中心部にあった町役場の庁舎を飲み込み、町長や職員など役場の約4分の1の人が犠牲になりました。

大震災時の人口は1万5,293 人 (2010年10月1日現在)、死者821人、行方不明者412人。木碑が建てられた安渡地区では、当時の人口の1割を超える216人が犠牲になっています。

蓬莱島

人形劇「ひょっこりひょうたん島」のモデルとなった「蓬莱島」も有名です。やはり大津波に襲われた蓬莱島は、いまは植生も戻りました。岸から防波堤で繋げられていて歩いて行くことができるため、震災を伝えるポイントの1つになっています。

蓬莱島に向かって青い海の中を一直線に伸びる防波堤を歩いて渡るのは、とても気持ちいいことです。筆者は防波堤から津波が押し寄せてきた大槌湾の湾口、そして津波が襲った街の方を見て胸が痛くなりました。

木碑を守って語り継ぐ

木碑が建てられたのは、東日本大震災から2年目の2013年3月11日です。毎年3月11日には、地震発生時刻の午後2時46分に、街の人や関係者が祈りを捧げます。前回の「木碑」の建て替えは2025年3月でした。

その時、碑の正面の言葉はそのままですが、側面に刻む言葉は、住民と高校生が話し合って新しくしています。生徒の津波への記憶は、もう薄れていたり、断片的だったりします。この話し合いや東日本大震災を生徒が改めて調べることが、「伝承」になります。

震災伝承施設へ

誤解しないでいただきたいのは、今回のコラムは「石碑」を否定するものではありません。筆者は、釜石、気仙沼、東松島で「石碑」を見ました。刻まれている言葉、亡くなった方のお名前、語り部の方から伺った話からは、無念と「このような被害を二度と」という思いが伝わってきました。

被災地には、石碑、震災遺構、祈念施設など、東日本大震災を伝える多くの「震災伝承施設」があります。震災伝承ネットワーク協議会事務局（国土交通省東北地方整備局内）のHPで、地図化され一覧で掲載されています。

みなさん、是非、一度ではなく何度でも訪れてみてください。東海地方を襲う「南海トラフ巨大地震」に向けて、私たちが何をすればいいのか？が見えてきます。

東海地方にも過去の南海トラフを震源とする地震を伝える碑などがあります。こちらも訪れてみてください。

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。