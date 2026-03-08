1次ラウンド・プールC韓国戦

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、連勝とした。3番手でマウンドに上がった種市篤暉投手（ロッテ）が圧巻のピッチングを披露。ドジャース・佐々木朗希投手も興奮を隠せない様子だった。

27歳の種市は5-5同点の7回、3番手でマウンドに上がった。

しびれる展開の中、キム・ヘソン、キム・ドヨン、ジャーメイ・ジョーンズを3者連続空振り三振に仕留めた。

ドジャースの佐々木も、X上で「世界にバレた」と話題になったロッテ時代のチームメートの快投に興奮を隠せない。インスタグラムのストーリー機能で、種市がキム・ヘソンから三振を奪う動画を引用。「@atsuki_taneichi16」と7つも添え、ファンも笑いを抑えきれない。

SNSでは「朗希さん、種市のことメンションしすぎです」「インプレゾンビみたいな雰囲気出てんの爆笑」「種市くんのこと大好きなのが伝わってきますね」「愛に溢れてるwww」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）