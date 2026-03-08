ちゃんみなが、10周年イヤーのスタートとなる本日・3月8日(日)に、自身初となる東京ドーム公演＜AREA OF DIAMOND FINAL＞を今年7月11日(土)＆12日(日)の2日間にわたり開催することを発表した。

2023年3月から自身のコンサートツアーを＜AREA OF DIAMOND＞と名付け、現在最新ツアー＜AREA OF DIAMOND 4＞を開催中のちゃんみな。今回解禁となった東京ドーム公演は＜AREA OF DIAMOND FINAL＞と命名され、本人が待望と語る自身最大キャパシティでの公園となる。

チケットは本日12:00より、オフィシャルファンクラブ「ROYAL FAMILY」にて先行(抽選)申込がスタート。公演特設サイトもオープンした。

さらに、西洸人(INI)とのコラボレーション楽曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」のミュージックビデオも本日（3月8日）の21時に、ちゃんみなOfficial YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることも発表になった。

■＜AREA OF DIAMOND FINAL＞

2026年7月11日(土) 、12日(日) 東京ドーム

開場：16:00

開演：18:00 特設サイト：https://chanmina.com/feature/area_of_diamond_final チケット申込：オフィシャルファンクラブ「ROYAL FAMILY」先行(抽選)

受付期間：3月29日(日)23:59まで 券種

・指定席：14,000円（税込）

・ハートオブダイヤモンドシート(着席指定席)：14,000円（税込）

・ダイヤモンドクラス(アップグレードチケット)※ファンクラブ先行のみ対象：23,000円(税込)（特典グッズ・専用入場レーン・アリーナステージ付近）※諸条件あり、詳しくは特設サイトにて

■ちゃんみな 「Let you go feat. HIROTO (INI)」

2026年3月8日(日) 0:00〜配信開始

https://nolabel.lnk.to/Letyougo ©NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.