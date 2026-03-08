WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で熱い戦いを見せている野球日本代表・侍ジャパン。7日の韓国代表戦は8―6で勝利。大谷翔平(ドジャース)が2試合連続の本塁打を放ったほか、鈴木誠也(カブス)が2打席連続本塁打、吉田正尚（レッドソックス）も特大弾を含む3打点の活躍だった。



【写真】2人そろってる 東京ドームに電気グルーヴ降臨 ノリノリですやん

6日の台湾代表戦に続き連勝を決めた侍ジャパン。現地で侍戦士のプレーを堪能した芸能人がインスタグラムで観戦を報告した。女優の志田未来は「とってもドキドキな試合でした」と記し、グラウンドをバックにヤンキースのキャップをかぶった写真をアップ。ファンからは「勝利の女神降臨」の声も上がっていた。



音楽ユニット・電気グルーヴは2人そろって観戦。石野卓球は写真を添えて「瀧くんと野球の世界大会を観に行ってきたよ！」とつづった。一方、ピエール瀧は「卓球くんとWBC 日本 vs 韓国戦観に行って来ました」と伝え、スタンドで盛り上がる2ショットを公開。「ちなみに後ろの席がムロくんでした」と明かし、ユニホーム姿の俳優・ムロツヨシとの写真も投稿している。



また、Netflixの生中継にも登場した女優・戸田恵梨香はストーリーズに元阪神の糸井嘉男氏とのユニホーム姿の2ショットをアップ。「糸井さんありがとうございました みんなで日本を応援できる喜びったら… ほんとに幸せな時間でした 日本がんばれ」と熱い思い。さらに、放送作家でタレントの野々村友紀子はピースサインの写真とともに、「生で大谷選手も見れたし 鈴木誠也選手、周東佑京選手、種市篤暉選手 そして日本のみなさん 素晴らしかった!!」と感動を伝えた。



まだ2戦を終えたばかりだが、俳優・沢村一樹も2ショット写真を添えて、「奇跡的にチケットが手に入りました！ かなり高額でしたが、思い切って購入した甲斐がありました。 野球好きのカミさんの解説と日本代表の大活躍で楽しい時間を過ごせて感謝です♪」と堪能した様子。お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、アイドルグループ「＝LOVE」の山本杏奈らも台湾戦を観戦するなど、WBC熱は盛り上がる一方だ。



（よろず～ニュース編集部）