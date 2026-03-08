理事を務めていた山形県山形市内の学校法人に借金を引き受けさせ、多額の損害を与えた背任などの疑いで和歌山県の54歳の男が逮捕され、8日午前に送検されました。



背任などの疑いで6日に逮捕されたのは、和歌山県紀の川市の自称・不動産管理業、金田充史容疑者（54）です。金田容疑者の身柄は8日午前、山形地方検察庁に送られました。

警察の調べによりますと、金田容疑者は2021年8月ごろ、当時、理事を務めていた山形市内の学校法人で他の理事らと共謀し、理事会の議事録を偽造した疑いです。また、この議事録を使って金融機関から1000万円を借りたほか、自身が実質的に経営している別の法人の借金を肩代わりさせる目的で、法人が所有する不動産に抵当権を設定するなどしてあわせて4200万円の損害を与えた疑いです。

学校法人の内部告発を受けた警察が捜査して金田容疑者の容疑が明らかになったということです。

警察は「今後の捜査に支障がある」として、金田容疑者の認否を明らかにしていません。警察は、犯行に至った動機などを詳しく調べています。

