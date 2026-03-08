安住紳一郎アナ、急性胃腸炎だった「3日間、トイレの個室で…」
TBSの安住紳一郎アナが、8日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』（毎週日曜 前10：00）に生出演。体調不良からの復帰を伝えた。
【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）
番組冒頭、安住アナは「先週、私、体調不良で休みをいただきました。急性胃腸炎ということで、金曜日の夜から、土・日・月と、かなり吐き気が続きまして。ほぼ3日、トイレの個室で過ごしていたみたいな感じで過ごしておりました」と報告。
続けて「冬はウイルス性の胃腸炎など流行りますので、みなさんも食事の際には手洗いなど、気をつけていただきたいなと思います」と呼びかけた。「月曜日からは、朝の帯番組は、もともと入っていた長期休暇をいただいたということで、6日ほどお休みをいただきました」と話していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
