川崎麻世、GACKTからの誕生日プレゼントを公開「毎年忘れずにプレゼントを送ってくれて」

俳優の川崎麻世が7日に自身のアメブロを更新し、歌手のGACKTから誕生日プレゼントが届いたことを報告した。

この日、川崎は「今年も仲良しのGACKTから誕生日プレゼントが届きました」と報告し、プレゼントのお茶と直筆のメッセージカードを公開。「カードには直筆で『マヨさんおめでとうー！！』って書いてくれてます」と明かした。

続けて、誕生日当日にもGACKTから連絡があったといい「『麻世さん誕生日おめでとうございます。体にだけは気をつけてください。飲み過ぎもダメですよ。トレーニングと食事のバランスをとりながらいい男でいてください。』とあたたかくまたGACKTらしくストイックなLINEが来てそれだけで嬉しかったんだけど」と内容を紹介。「毎年忘れずにプレゼントを送ってくれてGACKTファンの妻も大喜びしてます」と妻・花音さんも喜んでいたことをつづった。

最後に「俺お茶が大好きなんです コーヒーや紅茶よりお茶」と明かしつつ「益々ティータイムが楽しみになりました GACKTほんとにありがとう」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。