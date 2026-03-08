『ゴールデンカムイ』で「存在感が抜群な俳優」ランキング！ 2位「山崎賢人」を4票差で抑えた1位は？
『ゴールデンカムイ』（集英社）は、アイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと濃密な人間模様が壮大なスケールで描かれる人気コミック作品。実写版では激しいアクションはもちろん、視線や佇まいだけで強い印象を残す俳優たちの存在感にも注目です。
All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品ゴールデンカムイ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実写作品『ゴールデンカムイ』で存在感が抜群だったと思う俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、主人公・杉元佐一を演じる山崎賢人さんです。日露戦争の武功により「不死身の杉元」の異名を持ち、生々しい顔の傷跡やたくましい体躯が特徴。きゃしゃなイメージのある山崎さんですが、肉体改造して約10kg増量するなど、ストイックな役作りに取り組みました。
演技では杉元の持つ優しさや器の大きさ、直感的な行動力などを繊細に演じ、緊迫感のある映画に温かな人間味を添えています。
回答者からは「やはり、主人公のイメージが強い中で自分のイメージと合致したから」（30代女性／神奈川県）、「見る前は杉元ってもっとゴツいイメージって思ってたけど、観てみたら山崎賢人の杉元抜群の存在感だった」（40代女性／神奈川県）、「とても印象に残る役だったため」とても印象に残る役だったためといったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、陸軍最強とうたわれる第七師団の中尉・鶴見篤四郎を演じる玉木宏さんです。強烈なインパクトのあるビジュアルと圧倒的カリスマ性により、独特な存在感を放つ重要人物。
過去に受けた砲弾によるダメージをカバーする額当てから時々流れる脳汁も原作に忠実で、不気味さとコミカルさを絶妙に演出。オーバーな口調や表情も浮くことなく、鶴見中尉の狂気や異常な暴力性を振り切って演じ、ハマり役となっています。
回答コメントでは「鶴見中尉の怪演ぷりを見事に再現されていて、玉木さんてこういう演技も出来るのかと感心しました」（30代女性／千葉県）、「セリフがなくても表情や立ち振る舞いだけで強烈な印象を残していて、『支配する側』の存在感が抜群だったと思います」（30代女性／北海道）、「とてもドンピシャ」（30代男性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
