「韓国の選手も素晴らしかった」白熱の日韓戦　集中力を切らさない韓国の強力野手陣に称賛の声「イ・ジョンフのヘッスラ、かっけぇな」「ヘソンやるなぁ」【WBC】

韓国主将イ・ジョンフも気合のヘッドスライディングなど最後まであきらめない姿勢を示した(C)Getty Images

日本代表「侍ジャパン」は3月7日に第6回WBC1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）を戦い、8ー6と勝利。2連勝とし、8日のオーストラリア戦に勝てば1位突破で準々決勝進出が決まる。

過去に数々の名勝負を繰り広げてきた日韓戦とあってその内容にも注目が高まった。

初回先発の菊池雄星が3失点と不安定な立ち上がりとなる中、3回には大谷翔平が2試合連続となる同点弾、さらに3番に入った鈴木誠也が左中間席へ放り込み、勝ち越し。続く4番の吉田も鈴木に続く特大の二者連続アーチをかけ、現役メジャーリーガー組が脅威の破壊力を示し逆転に成功。

しかし韓国も負けてはいない。



3−5と逆転を許した直後の4回。一死一塁からキム・ヘソンが2番手伊藤大海の直球を捉え、右中間中段へ飛び込む豪快な同点2ランを放った。

そして韓国チームの意地を見たのは日本に3点を勝ち越された直後の8回。今大会主将を務めるイ・ジョンフは左中間へヒットを放つと足を飛ばして、最後は気合のヘッドスライディングで二塁を陥れる。ベンチに向かって、“さあ、ここからだ”と両手を大きく掲げて、鼓舞してみせた。