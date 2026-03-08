「これはネタにされそうやな」スクバルのWBCが41球で終わった 初回先頭の初球に被弾…3回5奪三振もビハインドで降板【WBC】
英国相手に3回41球で降板したスクバル(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月7日、1次ラウンドB組で優勝候補の米国が英国と対戦。注目を集めた先発のタリク・スクバルは、3回1失点5奪三振。球数制限65球に遠く及ばない41球で降板した。
【動画】英国相手にプレーボール弾を被弾したスクバルを見る
プレーボール直後だった。スクバルは初回先頭の初球、153キロのフォーシームを英国1番のネイト・イートンにとらえられた。スタンドインかフェンス直撃かどうか、審判団での協議の末に、本塁打と判定された。
その後は立ち直り、3回までに5奪三振。しかし、わずか41球、ビハインドの展開で、4回から2番手のクレイ・ホームズにマウンドを譲った。米国内の報道では、55球前後の球数が見込まれていたが、イニング数で交代を判断したのだろうか。
今大会はレギュラーシーズンとの兼ね合いを理由に、1試合限定登板が内定していた2年連続サイ・ヤング賞左腕。しかも、格下と見られる英国相手とあって、ファンからは疑問と憤怒の声が上がっていた。そして41球での降板に、SNS上は「これはネタにされそうやな」「55球どころか41球で変わってて草」「これで見納めは残念過ぎる」「もうタイガースに帰るの？」と不満の反応が充満した。
なお、米国打線は2回に、ドジャースで大谷翔平らと同僚のウィル・スミスが“ホームランキャッチ”を食らうなど、序盤から攻めあぐねていたが、5回にカイル・シュワバーの右越え2ランなどで一挙5得点。逆転に成功した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。