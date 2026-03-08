「髪の毛染めました」本田紗来、新ヘアスタイルに反響！ 「大人ぽいねー」「ほっぺぷにぷにでかわいい」
「髪の毛染めました」本田紗来、新ヘアスタイルに反響！ 「大人ぽいねー」「ほっぺぷにぷにでかわいい」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは3月7日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露しました。
【写真】本田紗来、「髪の毛染めました」
「茶髪もめーっちゃかわいい」本田さんは「髪の毛染めました どうですか〜 髪色が変わると、していただくメイクも変わって楽しいっ」と4枚の写真を投稿し、ブラウンカラーにイメチェンした外ハネヘアを披露。「同じ髪色にしたいのですが、どう伝えたらいいですか？」とのコメントに本田さんは「アッシュ系と薄いラベンダーとベージュが混ざった少し明るめのグレーベージュでございます」と返信しています。
ファンからはほかにも「超似合ってるー！！！」「ナチュラルなのがいい」「ジェルネイルも解禁？ かわいい」「茶髪もめーっちゃかわいい」「大人ぽいねー」「ちゃんと高校卒業まで待って髪染める紗来ちゃん、えらいっ！！」「完璧っす」「ほっぺぷにぷにでかわいい」などの声が寄せられています。
高校の卒業式では黒髪の制服姿を披露！3月3日に投稿した高校の卒業式の写真では、黒髪の制服姿を披露していた本田さん。無事に卒業式を終え、心機一転のイメチェンだったようです。6日の投稿では、新ヘアスタイルで韓国発のファッションブランド・Somewhere Butterのポップアップストアを訪れた姿を披露し、コメントでは「紗来ちゃん髪染めた！？」「髪の毛染めてる〜？？」「かわいい…」「最高です」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト