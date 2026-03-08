高橋ひかる、今後発表の仕事を予告「やりたいと憧れていた役」 バラエティー愛も健在「ロケに行きたい」
モデル・俳優の高橋ひかる（24※高＝はしごだか）が8日、都内で『高橋ひかる 2026.4-2027.3カレンダー』の発売記念イベントを実施。25際の目標を語った。
【写真】美スタイル披露！美くびれ際立つ高橋ひかる
今年9月で25歳になる高橋は「アラサーに突入するので、達筆になりたいです。ふとした時に封筒に文字会足りするとき、かっこいい字を書けるようになりたいと思います」と目標を掲げた。
さらに、仕事面では「今、やりたいと憧れていた役にチャレンジできる環境がある」と情報解禁前の仕事について予告。「頑張りたいなと思います」と笑顔を見せた。
演技仕事が続く高橋だが、「バラエティー、大好きですよ！」とバラエティー愛も健在。「スタジオも楽しいですが、ロケに行きたいです。行かせてくれないかな〜。たくさん歩いたり、アクティブなことができたらなと思います」とカメラ越しにアピールした。
本作は、4月はじまりのカレンダー。高橋は「これまでになかった抜け感や脱力感を重視しました」と紹介した。また、カレンダーを渡したい人を問われると、番組で共演中のあばれる君の名前を挙げ、「明るい姿しか見せていないので、アンニュイなひかるもいるんだよ！と」とアピールした。
