　モデル・俳優の高橋ひかる（24※高＝はしごだか）が8日、都内で『高橋ひかる 2026.4-2027.3カレンダー』の発売記念イベントを実施。25際の目標を語った。

　今年9月で25歳になる高橋は「アラサーに突入するので、達筆になりたいです。ふとした時に封筒に文字会足りするとき、かっこいい字を書けるようになりたいと思います」と目標を掲げた。

　さらに、仕事面では「今、やりたいと憧れていた役にチャレンジできる環境がある」と情報解禁前の仕事について予告。「頑張りたいなと思います」と笑顔を見せた。

　演技仕事が続く高橋だが、「バラエティー、大好きですよ！」とバラエティー愛も健在。「スタジオも楽しいですが、ロケに行きたいです。行かせてくれないかな〜。たくさん歩いたり、アクティブなことができたらなと思います」とカメラ越しにアピールした。

　本作は、4月はじまりのカレンダー。高橋は「これまでになかった抜け感や脱力感を重視しました」と紹介した。また、カレンダーを渡したい人を問われると、番組で共演中のあばれる君の名前を挙げ、「明るい姿しか見せていないので、アンニュイなひかるもいるんだよ！と」とアピールした。