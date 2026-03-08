元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が7日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのホフディラン小宮山雄飛（52）とそばを一緒に食べに行っていると明かした上でクレームを入れた。

今週のゲストは同番組「ファミリー」の小宮山。田中は「雄飛さんとは何も知らない人には補足が必要」と前置きした上で「雄飛さんとこの1、2カ月で結構、何回か行って」とそばを食べに行ったことを告白。さらに「インテリアを見に行くのに付き合ってもらったりとか」と続けた。小宮山は「しかも1回じゃない。2回だからね」と語った。その後、抹茶パフェを食べに行ったりしていると明かした。

小宮山は田中とそばを食べに行った時の写真を自身のSNSで公開している。田中は「ちょくちょく会ってましたよっていう話。その度に雄飛さんがそれをインスタに上げるわけ。そうすると、めっちゃ再生回数あってさ。だから私、雄飛さんと会うときだいたいすっぴんだったり、何にもおしゃれしないわけですよ。それを載せられる屈辱。つらい」とクレームを入れた。

小宮山が「それが見たいんですよ」と弁明すると、田中は「やだよ！ それが今の私だと思わないでほしいんです」と主張した。

その後、田中は別の話題を挟み、小宮山との会食は昼の1時間ぐらいだと主張。「やましさゼロ。だからインスタに載せてもらうと助かる。潔白ですということを証明するためにもインスタの投稿もしてくれてるし、雄飛さんが」とフォローはしていた。

番組公式Xには田中と小宮山のツーショットが公開されている。