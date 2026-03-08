「ブンブンジャー」ヒロイン・鈴木美羽、入選した書道作品公開 国立新美術館での展示報告に反響「迫力がすごい」「多才すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/08】モデルで女優の鈴木美羽が3月7日、自身のInstagramを更新。書道の入選作品を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳特撮ヒロイン「達筆すぎてびっくり」入選した書道作品
鈴木は「創玄展で一科入選したので国立新美術館に私の作品が飾られています」と報告し、黒々とした墨で書かれ、額装された書道作品を披露。作品は3月15日まで展示されていることを明かし、「お時間合う方は是非！！入場無料です」と呼びかけている。
また「ついでに私服も」と記し、赤のカーディガンにデニムジャケットを合わせた私服姿も披露している。
この投稿に「おめでとうございます」「モデルで女優で書道まで上手なんて多才すぎる」「達筆すぎてびっくり」「直接見に行きたくなった」「素晴らしい」「そういえば年賀状の文字もめちゃ綺麗だった」「私服も可愛い」「迫力がすごい」といった反響が寄せられている。
鈴木は「爆上戦隊ブンブンジャー」で、ヒロイン・ブンピンク／志布戸未来役を務め、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
◆鈴木美羽、入選を報告
