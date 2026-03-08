合コンに参加する男性が「こんな子がいたらいいな」と期待している女の子９パターン
男の言う「かわいい子」と女の言う「かわいい子」の間には、海よりも深い隔たりがあると言われています。では、「今度かわいい子連れてきて」と男性が言うとき、具体的にはどんな女性を望んでいるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「合コンに参加する男性が『こんな子がいたらいいな』と期待している女の子」」をご紹介します。
【１】「はっきりと顔立ちがきれいな子」
「…やっぱり顔です！！（笑）」（２０代男性）と、おずおずと宣言する男性多数。好みのタイプにはバラつきがあるものの、美しい女性がひとりいると、場が華やぐのは確かなようです。とっておきの合コンには、友達の中で一番の美人を呼んでおくと、男性陣も人選に満足するのではないでしょうか。
【２】「天然っぽくて場の空気を和ませてくれる子」
「ホッとするタイプの子にいてほしい」（２０代男性）と、あまり合コンの雰囲気が得意でない男性は、心のオアシスになってくれる、少し抜けたタイプの女性を期待するようです。人数合わせで呼ばれた男性がいるような場合には、天然タイプの女性を近くに座らせてあげるといいでしょう。
【３】「服装がおしゃれなだけでなくスタイルがいい子」
「男子は女子のおしゃれとかわかんないから！」（２０代男性）というのが本音らしく、男性は女性に「抜群のスタイル」という素材の良さを求めているようです。モデルのようにスタイルのいい女性を連れて行くと、喜ぶ男性は多いでしょう。
【４】「妹タイプのちょっと頼りない子」
「オレが何とかしなきゃ！ってやる気になる（笑）」（２０代男性）と、男気のあるタイプの男性は、頼りない雰囲気の女性を見ると放っておけなくなるようです。メンバー全員が真逆のタイプだと大変ですが、普段付き合わないタイプの異性と出会えるのも合コンの良さでしょう。
【５】「うるさくない程度に話題を提供してくれる子」
「自分があんまり盛り上げるタイプじゃないから…」（２０代男性）と、話下手の自覚がある男性は、ある程度話を振ってくれる、頭の回転のいい女性を期待するようです。場をリードしつつ、男性を立ててくれる女性がいると、きっとみんなが楽しい合コンになるでしょう。
【６】「ひとつひとつの仕草がチャーミングな子」
「遠くから見ているだけでちょっと幸せ」（２０代男性）と、少し奥手な男性ほど、かわいらしい仕草を見せる女性に目を奪われるようです。ガツガツした男性の少ない落ち着いた合コンなら、こんな子がひとりいてもいいかもしれません。
【７】「ノリがよく一緒にいて面白い子」
「その場を一緒に楽しみたい」（２０代男性）と考える男性は、自分のノリについてきてくれる、明るい女性を欲しているようです。お酒にも強く、社交的で明るい女の子がいれば、その合コンはきっと成功するでしょう。
【８】「楽しそうに自分の話を聞いてくれる子」
「せっかく会ったんだし、ちゃんと話したい」（２０代男性）と、話すことも聞くことも好きなコミュニケーション上手の男性は、同じくコミュニケーションが上手い女性を求めるようです。笑顔を絶やさない穏やかな女性がいれば、男性も満足する楽しい合コンになるでしょう。
【９】「お嬢様風の清楚な子」
「おしとやかでいい奥さんになりそうな子！」（２０代男性）と、結婚を前提とした付き合いを望む男性は、お嬢様風の女性を期待しているようです。お嫁さんを夢見るおしとやかな女性を連れて行くと、きっと喜んでくれるでしょう。
ほかにも「合コンに来る男性はこんな女性を求めている！」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
