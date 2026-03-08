◇ウィメンズマラソン（2026年3月8日 名古屋市・バンテリンドームナゴヤ発着、42・195キロ））

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、前回優勝のシェイラ・チェプキルイ（35＝ケニア）が2時間21分54秒で連覇を飾った。佐藤早也伽（31＝積水化学）が2秒差の2位で日本人トップとなった。

4位の加世田梨花（27＝ダイハツ）、5位の大森菜月（31＝ダイハツ）、6位の信櫻空（24＝横浜市陸協）、7位の五島莉乃（28＝資生堂）、9位の村上愛華（27＝東京メトロ）までが、来年10月の2028年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権を獲得。これで女子のMGC出場権獲得は計16人となった。

上位成績は以下の通り（記録は速報値）。

（1）S・チェプキルイ（ケニア）2時間21分54秒

（2）佐藤早也伽（積水化学） 2時間21分56秒

（3）A・デスタ（エチオピア） 2時間22分37秒

（4）加世田梨花（ダイハツ） 2時間22分53秒

（5）大森 菜月（ダイハツ） 2時間23分45秒

（6）信櫻 空（横浜市陸協） 2時間24分34秒

（7）五島 莉乃（資生堂） 2時間24分44秒

（8）J・グレグソン（オーストラリア）2時間25分06秒

（9）村上 愛華（東京メトロ） 2時間25分07

秒

（10）高橋 優菜（しまむら） 2時間25分58秒