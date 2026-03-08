｢作る｣と｢遊ぶ｣がひとつになった新時代のテーブルトップゲーム体験を世界へ

ものづくりの楽しさを世界に届けてきたBANDAI SPIRITSが、2026年3月より｢BANDAI TABLETOP GAMES｣を始動。欧米では家族や友人と過ごす時間の定番として根付いている“テーブルトップゲーム”。そんな世界的トレンドに、バンダイならではの“作る楽しさ”を掛け合わせ、組み立てるワクワクと、対戦するスリルがひとつになった新ホビーエンターテインメントがいよいよ幕を開けます。

第1弾はガンダムとポケモン



ミニチュアボードゲーム｢GUNDAM ASSEMBLE｣

ガンダムシリーズのモビルスーツを約5cmのミニチュアとして組み立て、塗装し、戦わせるプラモデルの醍醐味と戦略ゲームの奥深さを融合したミニチュア対戦ゲームです。

●組み立て＆塗装で“自分だけの機体”を作れる

●地形を活かした戦略的な部隊戦闘が楽しめる

●ガンダム作品と連動した物語性も魅力



2026年10月には国内外で5アイテムを同時発売し、その後も毎月新商品を展開。

1年以内に30アイテム以上が世界中で発売される予定で、まさに“世界を狙うガンダムゲーム”として注目が集まります。

サイコロポケモンバトル｢プラコロ｣

1997年に登場した懐かしの｢プラコロ｣が、ポケモン30周年を記念してパワーアップして復活します。

ポケモンカードゲームを手がけるクリーチャーズ、そしてポケモンとタッグを組み、戦略性を大幅にアップデート。

●ワザを示すサイコロ“エネコロ”を自分で組み立ててカスタマイズ

●運と戦略が交差する奥深いバトル

●子どもから大人まで楽しめるシンプルさと奥行き

2026年7月発売予定で、親子で遊べる新しいポケモン体験としても期待が高まります。

ホビーの未来は、もっと自由で、もっとクリエイティブに

プラモデルで培った技術と、世界中で愛されるIP(ガンダム･ポケモン)が融合することで生まれた｢BANDAI TABLETOP GAMES｣。

自分の手で作ったキャラクターが、ゲームの中で躍動する、そんな体験は、これまでのホビーの枠を軽やかに超えていきます。

“作る楽しさ”と“遊ぶ楽しさ”がひとつになった新しいエンターテインメントは、2026年のホビーシーンを大きく動かしそうです。