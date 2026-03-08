チェリー吉武、“100均ダイソー”アイテムで作った知育玩具を披露「いいお父さん」「器用ですね！」 2歳長男のために手作り、妻はたんぽぽ・白鳥久美子

チェリー吉武、“100均ダイソー”アイテムで作った知育玩具を披露「いいお父さん」「器用ですね！」 2歳長男のために手作り、妻はたんぽぽ・白鳥久美子