チェリー吉武、“100均ダイソー”アイテムで作った知育玩具を披露「いいお父さん」「器用ですね！」 2歳長男のために手作り、妻はたんぽぽ・白鳥久美子
お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子（44）の夫でお笑い芸人のチェリー吉武（45）が、8日までに自身のブログを更新。「今日はチェリ坊に遊んでもらう知育玩具を作りました！」とつづり、長男（2／愛称：チェリ坊）のために手作りしたおもちゃを披露した。
【写真】「すごい！」「いいお父さん」“100均ダイソー”アイテム駆使したチェリー吉武の手作り知育玩具
吉武は「どう遊ぶのか？音がなったり、動いたり、光ったりダイソーで材料買ってきてバババッと作ってみました。以外にも時間かかりましたね」（原文ママ）と、ペットボトルや“100均ダイソー”のアイテムを駆使して作り上げたことを紹介し、おもちゃの写真をアップ。
「なんじゃこれは!!!」と自らにツッコミを入れる吉武だが、ほかのおもちゃと並ぶお手製の玩具は手作りならではの温かみある仕上がりとなっている。
この時点では、長男にはまだ見せていないそうで「あれもつけたりこれもまた買ったり？ボール好き、手の感触遊び好き、音出る物好きチェリ坊無心になって遊んでくれるのやら？帰ってきて楽しみです」と期待を寄せ、「どうなるかはまたYouTubeにて覗きにきてください」とつづった。
コメント欄には「おー！すごい！手作りなんて、いいお父さんですね！YouTubeいつも楽しく拝見させていただいてます」「チェリーさん器用ですね！すごい！YouTube楽しみにしています」との声が寄せられている。
吉武と白鳥は、2018年11月に結婚。21年8月に第1子となる長女（4／愛称：チェリ子）、23年10月に第2子となる長男が誕生した。
