◇ ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 女子フリースケーティング(現地時間7日、エストニア・タリン)

島田麻央選手が史上初の4連覇に大粒の涙を流しました。

次回からはシニアレベルに昇格する17歳の島田選手は最後の試合に挑みます。ショートプログラムを首位で折り返すと、フリースケーティングでは冒頭のトリプルアクセルを着氷させ、その後もクリーンなジャンプとレベル4のスピンを披露しました。キスアンドクライでは緊張した面持ちでその時を待ちます。得点は「137.01」、合計「208.91」で金メダルを獲得し前人未到の4連覇を成し遂げました。

金が決まると島田選手は息をのみ、目から大粒の涙がこぼれおちます。「ここに来るまでに苦しいことがあったのでしっかりフリーも滑りきって優勝することができてうれしいです。今回すごく体力的にもきつくてその中でも観客の応援の声が聞こえて最後まで頑張ろうと思えました」とコメントしました。

なお、ジュニア世界選手権初出場となった岡万佑子選手が銅メダルを獲得しています。