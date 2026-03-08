オズワルド伊藤俊介（36）が7日放送のフジテレビ系「さんまの向上委員会」に出演。明石家さんまから蛙亭イワクラとの破局についてイジられた。

伊藤は久々の出演となり、さんまは収録開始即「伊藤…」とイジった。伊藤は「早い早い」とツッコむも、さんまは「オリンピック見てるか？」と逆をついた。

伊藤は「初めて“イワクラの話してほしい”って思いました。（五輪を）見てなさ過ぎて」と語った。さんまはイワクラの話にふれ「去年か、別れたのは」と聞いた。

マヂカルラブリー野田クリスタルは「なんで？」と雑に質問すると、さんまは「お前恋バナ聞くの下手やなぁ。徐々にや」とつっこんだ。

さんまは「『なんで』って、そんなん恋もしてないなぁ。恋人が筋肉ってアホやで」とマッチョで知られる野田をイジり、野田は「（恋人が筋肉と）言ったことないです」とつっこんだ。

ずん飯尾和樹が「浅井スポーツです」とカットインし、「夏あたりはどんな雰囲気だったんですか」と記者になりきり質問した。

伊藤は「そのときは家にあまり、飲みに行ってて帰ってなかったんですけど。夏あたりも普通で（別れる）当日LINEで『ちょっとまずいかもな』って雰囲気がありました」と明かした。