韓国ドラマ「花が咲けば、月を想い」第5話〜第9話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「花が咲けば、月を想い」（主演 ：ユ・スンホ、イ・ヘリ[Girl’s Day] 全23話）を放送中！
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】「花が咲けば、月を想い」最新回
「テレ東プラス」では、3月9日（月）〜3月13日（金）放送、第5話〜第9話のあらすじを紹介する。
【3月9日（火）放送 第5話】
王妃の懐妊を祝う宴で酒を売ることを思いついたロソ。グムに麒麟閣の妓生ウンシムとの交渉を任せるが、その動きはサンモクに知られてしまう。
一方、見回り中のヨンは薬房でロソと鉢合わせする。ピョに酒を振る舞っていたロソは、必死にその場を切り抜けようとするものの、ヨンは移動酒場の主がロソであることに気づいてしまう。さらにそこへサンモクたちも現れ、激しいやり合いに発展し…。
【3月10日（水）放送 第6話】
ヨンはピョの無責任な行動を咎めるものの、ロソの酒のことを黙っているのは、彼女に恋心があるからなのではないかと言い返されてしまう。ヨンはロソとも距離を置き、辞職を覚悟のうえでピョの非行を上疏することに。
一方、ロソはグミから、サンモクを山奥で監禁していると告げられる。ロソたちは毒キノコでサンモクを殺害しようとするが、それをある人に見られてしまい…。
【3月11日（木）放送 第7話】
ロソたちは必死にサンモクを追うものの、サンモクは崖から転落してしまう。しかし、ウンシムの手当てによって一命を取り留めていた。
その事実を知ったロソは、サンモクの息の根を止めようと麒麟閣へ向かう。ロソを止めるため、ヨンとピョも麒麟閣へと急ぐ。ロソが覚悟を決めたその瞬間、ウンシムが現れ、ロソに運命を変え得る一世一代の機会を持ちかける。
【3月12日（金）放送 第8話】
妓楼で客主シム･ホンに捕まりそうになるロソだったが、間一髪のところでヨンに救い出される。ロソはウンシムに言われた“監察が密造酒の売人と共謀しているとなれば、衝撃的で不道徳な事件になる”という言葉が頭から離れず、ヨンと距離を置こうとする。
そんな中、ヨンのもとに兵曹判書の娘ハン･エジンとの縁談が持ち上がる。しかしエジンは、すでにピョに心を奪われていた。
【3月13日（金）放送 第9話】
ロソたちは、ソン･ガンサンを捜しに漢陽に来た代母とソン･マクサンに拘束され、銃を向けられる。窮地に陥ったロソは、ウンシムとの酒商売の話を持ち出してその場を切り抜ける。
一方、捜査中に戦闘に遭遇したヨンは、間一髪で覆面姿の人物に助けられる。それがロソではないかと疑うヨンは、ロソの家を訪ねる。するとそこにいたのは、着飾ったロソと上機嫌なピョで…。
出演者
ナム・ヨン：ユ・スンホ
カン・ロソ：イ・ヘリ
世子イ・ピョ：ビョン・ウソク
ハン・エジン：カン・ミナ
演出・脚本
【演出】
ファン・インヒョク『ドクタープリズナー』『月桂樹洋服店の紳士たち〜恋はオーダーメイド！〜』
【脚本】
キム・アロク
