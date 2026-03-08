＜速報＞竹田麗央、連覇なるか 最終日パー発進で首位と4打差
＜ブルーベイLPGA 最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。連覇を狙う竹田麗央が日本時間午前11時51分に1番パー4からティオフ。パー発進を決めた。
〈連続写真〉体重移動に変化あり！ 竹田麗央の新スイング
3番ウッドでのティショットは左ラフへ。2打目でグリーンに乗せると、段越えのバーディパットをきっちりと寄せて、パーで滑り出した。残り17ホールで4打差逆転を目指す。米ツアーデビュー戦の原英莉花はトータル3アンダー・16位タイ。古江彩佳はトータル2アンダー・21位タイ、渋野日向子はトータル1アンダー・23位タイにつけている。笹生優花はトータル2オーバー・36位タイ。西村優菜、デビュー戦の櫻井心那はトータル5オーバー・47位タイで前半をプレーしている。トータル12アンダー・単独首位にイ・ミヒャン（韓国）。3打差2位タイにチェ・ヘジン（韓国）とリウ・ユ（中国）が続いている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
