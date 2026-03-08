松山英樹は難グリーンに苦戦『73』「思い通りに打てなかった」
＜アーノルド・パーマー招待 3日目◇7日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞米国男子ツアーは賞金総額2000万ドル（約31億4000万円）のシグネチャーイベントが行われている。日没サスペンデッドとなった3日目、29位から出た松山英樹は3バーディ・4ボギーの「73」でホールアウト。トータル1オーバーの暫定38位タイにつけた。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
この日は雨の影響で現地時間午後2時53分に一時中断。松山は最終18番でティショットを打った直後だったこともあり、「迷惑ですね…。ティショットの前に止めてもらいたかった。あんな土砂降りのなか打ちたくないです」と本音も漏らした。午後4時に再開され、18番の2打目はグリーンに届かず。アプローチはあと10センチのところで止まり、惜しくもチップインとはならなかったがパーで締めた。スタート前の練習では、ショットの調子は「悪くなかった」というものの、スコアを落とす結果となった。「なかなかこのコースに対してうまく打っていけない。グリーンの硬さとかを考えていたら、思い通りに打てなかった感じはあります」と、“コンクリートのグリーン”とも形容される速くて硬いグリーンに苦戦した。何度もプレーしているコースではあるが、「なかなかグリーンを攻略できない」と嘆く。「毎年来ているのにうまくいかない。自分の（パッティングの）ストロークが崩れてくる」と手を焼いている。それでも前半に2つ落とした後、「13番ぐらいから少しずつ戻ってきた」と、ともに約5メートルを沈めた14番と16番でバーディを奪った。「でも、もう少し崩れる前の状態に戻したかった。1ホール、2ホールでおさまればいいものを、続いたりするので」と課題も口にする。暫定9位タイのグループはトータル6アンダー。「トップ10には遠いですけど、今できることをしっかりやって、いいプレーを続けていけたら」。上位フィニッシュを目指して最終日に挑む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アノルド・パーマー招待 リーダーボード
米男子プエルトリコ・オープン リーダーボード
世界1位シェフラーも怒り “コンクリート・グリーン”に「馬鹿げている」
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子リーダーボード
随時更新！ 国内女子開幕戦リーダーボード
この日は雨の影響で現地時間午後2時53分に一時中断。松山は最終18番でティショットを打った直後だったこともあり、「迷惑ですね…。ティショットの前に止めてもらいたかった。あんな土砂降りのなか打ちたくないです」と本音も漏らした。午後4時に再開され、18番の2打目はグリーンに届かず。アプローチはあと10センチのところで止まり、惜しくもチップインとはならなかったがパーで締めた。スタート前の練習では、ショットの調子は「悪くなかった」というものの、スコアを落とす結果となった。「なかなかこのコースに対してうまく打っていけない。グリーンの硬さとかを考えていたら、思い通りに打てなかった感じはあります」と、“コンクリートのグリーン”とも形容される速くて硬いグリーンに苦戦した。何度もプレーしているコースではあるが、「なかなかグリーンを攻略できない」と嘆く。「毎年来ているのにうまくいかない。自分の（パッティングの）ストロークが崩れてくる」と手を焼いている。それでも前半に2つ落とした後、「13番ぐらいから少しずつ戻ってきた」と、ともに約5メートルを沈めた14番と16番でバーディを奪った。「でも、もう少し崩れる前の状態に戻したかった。1ホール、2ホールでおさまればいいものを、続いたりするので」と課題も口にする。暫定9位タイのグループはトータル6アンダー。「トップ10には遠いですけど、今できることをしっかりやって、いいプレーを続けていけたら」。上位フィニッシュを目指して最終日に挑む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アノルド・パーマー招待 リーダーボード
米男子プエルトリコ・オープン リーダーボード
世界1位シェフラーも怒り “コンクリート・グリーン”に「馬鹿げている」
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子リーダーボード
随時更新！ 国内女子開幕戦リーダーボード