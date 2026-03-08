＜中間速報＞女王・佐久間朱莉が首位快走 4打差でサンデーバックナインへ
＜ダイキンオーキッドレディス 最終日◇8日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、昨季の年間女王・佐久間朱莉が2つ伸ばし、トータル16アンダー・単独首位を走っている。
【ライブフォト】きょうの小祝さくらさんはパンツスタイル
4打差2位に永井花奈。7打差3位タイに神谷そらと小林光希、9打差5位タイには岩井明愛、菅楓華、金田久美子が続いている。約8カ月ぶり復帰戦の小祝さくらはトータル6アンダー・8位タイ。3連覇がかかる岩井千怜はトータル4アンダー・16位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
