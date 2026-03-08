◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 8-6 韓国(7日、東京ドーム)

4本のホームランが飛び出し、韓国代表に勝利した侍ジャパン。試合後、大谷翔平選手が鈴木誠也選手を絶賛しました。

侍ジャパンが1回表に3点を失い、迎えた直後の攻撃。鈴木選手は1死2塁の場面で、フルカウントからの6球目を捉えてライトスタンドへの2ランホームラン。劣勢の空気を変える一発には、雄たけびを上げました。

大谷選手はこのシーンに、「(試合の中で)一番大きかった」と言及。「3点取られても早い段階で1点差にできたので、大きかった。あれで自分自身もそうですし、他のメンバーも自分の打席に集中できる環境が整った。いい打席だったと思います」と振り返りました。

さらに、3回には大谷選手が同点の一発を放つと、鈴木選手が勝ち越しとなるソロホームランを記録。吉田正尚選手にも一発が飛び出し、3ホーマーで逆転します。

同点の7回には、2死満塁で鈴木選手が押し出し四球で勝ち越し成功。鈴木選手は3打数2安打4打点という大活躍でした。

大谷選手は満塁で四球を選んだ場面についても、「冷静にフォアボールを選んだ場面も難しかったと思います」とコメント。「しっかりと自分のゾーンを保ちながら、いい打席だった」と献身的な姿勢を称賛しました。