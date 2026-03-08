4児の母・MALIA. 19歳長女との親子2ショットが話題「美人姉妹」「双子みたい」「可愛い」 父は山本“KID”徳郁さん
4児の母でモデル・起業家のMALIA.（43）が4日、自身のインスタグラムを更新。長女（19）との親子2ショットを公開し、「美しい」「双子みたい」と“そっくり”な美貌が話題となっている。
【写真】「美しいです！」父は山本“KID”徳郁さん19歳長女＆MALIA.の親子2ショット
MALIA.は「3月3日女の子の日おめでとう わたしにとって3番目の赤ちゃんは女の子だったから それ以来、雛祭りは特別な日」とつづり、似た髪色をして頬を寄せ合った親子2ショットをアップ。ほかにも、ドバイの海で撮影されたと思われるクルージングショットなど複数枚披露した。
続けて「そして今は、お嫁ちゃんも 可愛い孫娘も2人も増えたから、嬉しさも増し増し 写真はAliaがまだDubaiに暮らしていた時のもの ふたりとも髪の色が明るーい」とコメントし、母であり祖母でもある一面をのぞかせている。
仲むつまじい親子2ショットに、コメント欄には「とても可愛いです」「美人姉妹」「美しいです！」「双子みたい」などと、称賛する声が寄せられていた。
MALIA.は2002年、当時横浜F・マリノスの田中隼磨選手と19歳で結婚。長男を出産したが04年に離婚し、翌05年に総合格闘家の山本“KID”徳郁さんと再婚した。同年に次男、さらに翌06年には第3子となる長女を出産したが09年に再び離婚。15年元日に当時横浜F・マリノスの佐藤優平選手と結婚したが、17年3月に離婚し、同年11月に三渡洲舞人と結婚。翌18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に4度目の離婚を発表。22年8月にドバイへの移住も、26年3月に中東情勢の緊迫化を受けドバイを離れたことを報告した。
【写真】「美しいです！」父は山本“KID”徳郁さん19歳長女＆MALIA.の親子2ショット
MALIA.は「3月3日女の子の日おめでとう わたしにとって3番目の赤ちゃんは女の子だったから それ以来、雛祭りは特別な日」とつづり、似た髪色をして頬を寄せ合った親子2ショットをアップ。ほかにも、ドバイの海で撮影されたと思われるクルージングショットなど複数枚披露した。
仲むつまじい親子2ショットに、コメント欄には「とても可愛いです」「美人姉妹」「美しいです！」「双子みたい」などと、称賛する声が寄せられていた。
MALIA.は2002年、当時横浜F・マリノスの田中隼磨選手と19歳で結婚。長男を出産したが04年に離婚し、翌05年に総合格闘家の山本“KID”徳郁さんと再婚した。同年に次男、さらに翌06年には第3子となる長女を出産したが09年に再び離婚。15年元日に当時横浜F・マリノスの佐藤優平選手と結婚したが、17年3月に離婚し、同年11月に三渡洲舞人と結婚。翌18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に4度目の離婚を発表。22年8月にドバイへの移住も、26年3月に中東情勢の緊迫化を受けドバイを離れたことを報告した。