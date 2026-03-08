元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が7日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのホフディラン小宮山雄飛（52）の娘と対面した際に言われた言葉を明かした。

今週のゲストは同番組「ファミリー」の小宮山。2人でそばや抹茶パフェに食べに行くほど交遊関係は深い。小宮山は既婚者で、高2と中2の娘がいる。

田中は高2の娘が小さい頃に初対面した際「『最初は嫌いでした、みな実さんのこと』って。『パパを取られちゃうと思った』みたいなことを言ってて」と当時を振り返った。

続けて「確かに私は何の意識もしてなかったけど、（小宮山は）既婚男性じゃない？」と投げかけた上で「私からすると、逆にいうと、既婚男性だから。雄飛さんって妖精みたいだから。何か性別を超越しているというか、私にとってはね。全然そういう意識してなかったけど、そうかと思って。気を付けなきゃいけないと思った」と語った。その上で「申し訳なくなっちゃって。本当に何もないわけ」と弁明した。

番組公式Xには田中と小宮山のツーショットが公開されている。