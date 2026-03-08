ちゃんみな、自身初の東京ドーム公演決定「AREA OF DIAMOND FINAL」7月11日・12日開催
【モデルプレス＝2026/03/08】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、10周年イヤーのスタートとなる3月8日に、自身初となる東京ドーム公演「AREA OF DIAMOND FINAL」を7月11日＆12日の2日間にわたり開催することを発表。自身最大キャパシティでのドーム公演に臨む。
【写真】ちゃんみな、韓国人のイケメン夫とキス ウエディングドレス姿
2023年から3月から、自身のコンサートツアーを「AREA OF DIAMOND」と名付け、現在、最新ツアー「AREA OF DIAMOND 4」を開催中のちゃんみな。今回解禁となった東京ドーム公演を「AREA OF DIAMOND FINAL」と名付けた。
さらに、西洸人（INI）とのコラボレーション楽曲「Let you go feat. HIROTO （INI）」のMUSIC VIDEOも3月8日の21時に、ちゃんみなOfficial YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることも発表。デビュー前からの仲間で、チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの関係性を築いていたちゃんみなと西。そんな中、彼がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに別々の方向へと離れることになったその時の経験が背景ににじんだ1曲となっており、ちゃんみなと西自身が共同で作詞を担当している。
以前はシンガーとダンサーという関係性だった2人が、ともにアーティストとして大きく成長し、マイクを分け合い思いのたけを歌いあげる構成に胸が締め付けられる映像も見どころだ。（modelpress編集部）
ちゃんみな「AREA OF DIAMOND FINAL」
公演日 ：2026年7月11日（土） 、12日（日）
会場：東京ドーム
開場：16：00
開演：18：00
【Not Sponsored 記事】
【写真】ちゃんみな、韓国人のイケメン夫とキス ウエディングドレス姿
◆ちゃんみな、自身初の東京ドーム公演決定
2023年から3月から、自身のコンサートツアーを「AREA OF DIAMOND」と名付け、現在、最新ツアー「AREA OF DIAMOND 4」を開催中のちゃんみな。今回解禁となった東京ドーム公演を「AREA OF DIAMOND FINAL」と名付けた。
◆ちゃんみな＆INI西洸人コラボ楽曲、MV公開
さらに、西洸人（INI）とのコラボレーション楽曲「Let you go feat. HIROTO （INI）」のMUSIC VIDEOも3月8日の21時に、ちゃんみなOfficial YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることも発表。デビュー前からの仲間で、チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの関係性を築いていたちゃんみなと西。そんな中、彼がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに別々の方向へと離れることになったその時の経験が背景ににじんだ1曲となっており、ちゃんみなと西自身が共同で作詞を担当している。
以前はシンガーとダンサーという関係性だった2人が、ともにアーティストとして大きく成長し、マイクを分け合い思いのたけを歌いあげる構成に胸が締め付けられる映像も見どころだ。（modelpress編集部）
◆ライブ公演概要
ちゃんみな「AREA OF DIAMOND FINAL」
公演日 ：2026年7月11日（土） 、12日（日）
会場：東京ドーム
開場：16：00
開演：18：00
【Not Sponsored 記事】