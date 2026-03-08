７日に東京ドームで行われた「ＷＢＣ １次ラウンドＣ組」で日本が８―６で韓国を破り大会２連勝。試合は動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」で独占配信され、生中継に映った人気女優の姿にネットが沸いた。

フィールドリポーターを務める糸井嘉男氏の隣に座る、「ＪＡＰＡＮ」のユニホームを着た美女。糸井が「戸田さーん！やったー！」叫ぶと、女優の戸田恵梨香が「やった〜！」とノリノリで糸井とハイタッチした。

戸田は生観戦にテンションアップ。「この興奮をどうやって収めたらいいのか分からないです。きょうは声をガラガラにして帰りたいです」と興奮気味に話した。

ネット上では「テンションノリノリで可愛い」「ネトフリＷＢＣ見てたら戸田恵梨香さま出てきてびっくり。美しすぎて神」「ＷＢＣ東京ドームマジでヤバい」「番宣で来たはずなのに、気づけば本気でゲームを楽しんでる戸田恵梨香さんが可愛すぎる」「戸田恵梨香来てたんか！ＷＢＣ見に行きたい」「戸田恵梨香さん、ＷＢＣ観戦楽しそう！」「ＷＢＣの戸田恵梨香かわいすぎだろ」「３７歳でこの美貌（ぼう）凄すぎる」「まさかのまさかＷＢＣ見てて戸田恵梨香出てくると思わんやん！！普通にびっくりした」と沸いた。

戸田は４月２７日にＮｅｔｆｌｉｘで配信がスタートする「地獄に堕ちるわよ」で主演を務めている。