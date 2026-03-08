◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日 バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われ、佐藤早也伽（積水化学）が2時間21分56秒で日本人最上位の2位に入った。優勝はシェイラ・チェプキルイ（ケニア）の連覇となった。

この日は強風が吹き荒れ、実力のあるランナーも苦しんだ。序盤で鈴木亜由子（JP日本郵政グループ）、安藤友香（しまむら）らが遅れ始め、優勝候補に挙げられた前田穂南（天満屋）も19キロあたりで徐々に遅れ始めた。

前田は腹痛によるアクシデントで失速。最終的には2時間31分21秒の21位に終わり「途中から体が冷えてきて、お腹の調子が良くなかったんですけど…」と悔しそうな表情を浮かべた。それでも「体づくりをしている段階の中でのマラソンで、しっかり走り切れたことは良かったかなと思います」と話した。

来秋の2028年ロサンゼルス五輪選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権がかかり、2時間23分30秒以内、もしくは2時間27分00秒以内での日本人選手6位以内なら出場権獲得となる。

またペースメーカー（PM）には、女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ田中希実（26＝ニューバランス）が登場。ロードでのPMは自身初で第1グループを引っ張った。