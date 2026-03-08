高橋ひかる、体作りスタート「腕立て伏せもできない」 目標は”壁登り”
モデル・俳優の高橋ひかる（24※高＝はしごだか）が8日、都内で『高橋ひかる 2026.4-2027.3カレンダー』の発売記念イベントを実施。体作りを始めたことを明かした。
【写真】美スタイル披露！美くびれ際立つ高橋ひかる
4月はじまりのカレンダーにちなみ、春から始めたいことを問われると、高橋は「壁を登りたいです」と回答した。報道陣が驚く中、「見ての通り軟弱な腕をしているので、腕立て伏せもできないんです」と告白。「まずは腕立て伏せに挑戦します」と意気込んだ。
続けて「アクションはずっとやりたい思いがある」と前のめりで宣言。「コツコツと体作りをして、力こぶも作りたいと思っています」と腕に力をいれていた
本作は、4月はじまりのカレンダー。高橋は「これまでになかった抜け感や脱力感を重視しました」と紹介した。
