早見優、長女＆次女との“顔出し”3ショットを披露「素敵な写真」「かわいい娘さん達」
歌手で俳優の早見優（59）が8日、自身のインスタグラムを更新。長女＆次女との“顔出し”3ショットを公開した。
【写真】「かわいい娘さん達」長女＆次女との“顔出し”3ショットを披露した早見優
この日は、差別的な法律や慣習をなくし誰もが平等に権利を守られる社会づくりを目指す、国際的な記念日「国際女性デー」。
早見は記念日に合わせ、英語で「One of the greatest roles in my life is being a mother. Watching my daughters grow into strong, independent women has taught me more than I could ever teach them. 」（私の人生で最も素晴らしい役割の一つは、母親であることです。娘たちが強く自立した女性へと成長していく姿を見守ることで、私自身が彼女たちに教えられる以上の多くのことを学びました）とつづり、幼少期の頃の長女・ありささん、次女・かれんさんとの3ショットをアップ。
日本語でも「娘たちが成長していく姿を見るたびに、私自身がたくさんのことを学べせてもらっています」（原文ママ）と、母親としての成長をつづった。
この投稿には、「素敵な写真 素敵な言葉!!」「かわいい娘さん達」「素敵なママ」「素敵なメッセージ。心に響きました」などの声が寄せられている。
