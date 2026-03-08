えなこ、イラン情勢めぐり元外務副大臣に「鋭い指摘」 日本人拘束報道を踏まえ「どういうことなんですかね？」
コスプレイヤーのえなこが、8日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、イラン情勢をめぐって鋭い質問を放った。
【写真】えなこ、美脚まぶしいミニスカ×ルーズソックス “双子コーデ”でディズニー
イスラエルとアメリカがイランに攻撃、イランも反撃するなど、中東情勢に心配が広がっている。
番組では、えなこが「イラン側に日本人が2人拘束。解放されるんでしょうか？心配です」と質問。「同じ日本人としてすごく心配ですし連絡がとれているとお聞きしたんですけど、それってどういうことなんですかね？」と聞いた。
外務副大臣などを務めた“ヒゲの隊長”こと元参議院議員・佐藤正久氏は「鋭い指摘」だとし、「連絡がとれているということは、外交用語で言えば、生存の確認がとれているというレベルのもので。大使館の領事が電話で、元気か？メシは食ってるか？体調に変わりはないか？と、領事面接も数回できているレベルだと思います」と説明。
さらに「釈放となると、これはなかなか難しい。日本はアメリカの同盟国です。アメリカから日本が支援を要請されて、アメリカの船、艦船に油を給油するということをやれば、共犯と思われますから、そうなると向こうはなかなか解放しない。逆にそれをカードとして使う可能性もあります。日米同盟というものが拘束された方々の釈放というものに影をさしているという側面もあります」とした。
また、ドローンやAIなどを使った攻撃をめぐり、佐藤氏は「数百台のカメラに一斉に向けられたら、どれを見ていいかわからなくなりますよね」と向け、えなこは「むちゃくちゃ困ります」と答えていた。
