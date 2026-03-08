【3月7日のB2試合結果】神戸が接戦制してマジック7…ガードナー34得点の福島、福岡もホームで白星

3月7日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第23節GAME1が開催された。

西地区首位の神戸ストークスは、敵地で鹿児島レブナイズと対戦。ヨーリ・チャイルズが25得点13リバウンド、アイザック・バッツが17得点10リバウンドとインサイド陣が躍動し、86－81で接戦を制した。これで4連勝とした神戸は、地区優勝へのマジックを「7」に減らしている。

福島ファイヤーボンズはホームで愛媛オレンジバイキングスと激突。前半を38－40のビハインドで折り返すと、後半も一進一退の攻防が続く大接戦に。それでも81－80で迎えた試合終了残り4秒、ジャック・ナンジが落ち着いてフリースローを2本沈めてリードを広げ、最終スコア83－80で逃げ切った。パトリック・ガードナーが両軍最多の34得点10リバウンドと大暴れを見せ、勝利の立役者となった。

ライジングゼファー福岡はホームで福井ブローウィンズと対戦。第1クォーターで12－22と10点のビハインドを背負ったものの、第2クォーターで逆転して38－37で試合を折り返す。後半も堅守で福井の得点を抑え込み、73－64で逆転勝利を収めた。テレンス・ウッドベリーがゲームハイの27得点をマークし、オフェンスをけん引した。

そのほか、横浜エクセレンスがトレイ・ボイドの31得点7リバウンド8アシストの活躍でベルテックス静岡に勝利。信州ブレイブウォリアーズが岩手ビッグブルズに94－70で快勝し、福島と同勝率ながら東地区首位を維持した。

3月7日に行われたB2リーグ戦の試合結果一覧と最新の順位表は以下の通り。

■3月7日のB2試合結果



山形ワイヴァンズ 66－100 熊本ヴォルターズ



横浜エクセレンス 84－71 ベルテックス静岡



岩手ビッグブルズ 70－94 信州ブレイブウォリアーズ



福島ファイヤーボンズ 83－80 愛媛オレンジバイキングス



ライジングゼファー福岡 73－64 福井ブローウィンズ



鹿児島レブナイズ 81－86 神戸ストークス



バンビシャス奈良 81－93 青森ワッツ

■3月7日終了時点のB2順位表



【東地区】



1位 信州ブレイブウォリアーズ 33勝10敗



2位 福島ファイヤーボンズ 33勝10敗



3位 横浜エクセレンス 28勝16敗



4位 福井ブローウィンズ 24勝19敗



5位 岩手ビッグブルズ 11勝32敗



6位 青森ワッツ 10勝33敗



7位 山形ワイヴァンズ 8勝35敗

【西地区】



1位 神戸ストークス 38勝5敗



2位 愛媛オレンジバイキングス 27勝16敗



3位 鹿児島レブナイズ 24勝19敗



4位 熊本ヴォルターズ 24勝19敗



5位 ライジングゼファー福岡 20勝23敗



6位 バンビシャス奈良 13勝30敗



7位 ベルテックス静岡 9勝34敗

【ワイルドカード】



1位 鹿児島レブナイズ 24勝19敗



2位 福井ブローウィンズ 24勝19敗



3位 ライジングゼファー福岡 20勝23敗



4位 バンビシャス奈良 13勝30敗



5位 岩手ビッグブルズ 11勝32敗



6位 青森ワッツ 10勝33敗



7位 ベルテックス静岡 9勝35敗



8位 山形ワイヴァンズ 8勝35敗

【動画】福島の中野が勝負どころで3ポイントを沈める