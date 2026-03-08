3月14日に最終回を迎えるオシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』。主演を務めたWEST.の藤井流星、Travis Japanの七五三掛龍也、井桁弘恵がクランクアップを迎えた。

本作は、作家・夏原エヰジが2025年3月に発表した同名小説が原作のラブストーリー。WEST.の藤井が主演を務め、井桁、Travis Japanの七五三掛、松下由樹、武田玲奈、大原優乃、草川拓弥、古屋呂敏、なえなの、鈴木愛理らが共演に名を連ねている。

3月7日に放送された第9話では、沙也香（井桁弘恵）とウエディングプランナーの上野帆花（なえなの）は中学の同級生で、あの日沙也香のシャンパンに睡眠薬を混入させたのは、上野だったことが判明。上野が沙也香に抱いていた積年の恨み。中学時代に受けたいじめ、そして友だちだと思っていたはずの沙也香からの裏切り……。結婚式での悲惨な事件の真相は、過去の苦しみを解放し、恨みを晴らすために上野が計画した復讐だった。驚きのあまり声も出ない和臣（藤井流星）、桜庭（七五三掛龍也）、そして参列者たちを尻目に、積年の思いを沙也香にぶつける上野。事件の真相や沙也香のおぞましい本性、そしてなえなのの怪演がSNSで話題になった。

物語の最終盤を前に、キャスト陣がクランクアップ。

全てのカットを撮り終え、花束を渡された藤井は「和臣というなかなか巡りあうことができない役を演じることができていい経験になりました」とやりきった表情を。一方の七五三掛は、「桜庭に染まりすぎた」と笑いながらも、「Travis Japanの七五三掛龍也としては絶対に出さない感情や言わない言葉がたくさんあり、引き出してもらえるのが楽しかった」と振り返り、桜庭という役に本気で臨んだ充実感をにじませた。そして、“秘密を抱えつつも繊細で不安定な沙也香”という、俳優としてもかつてない難役に挑んだ井桁は「自分の中では挑戦で、泣くシーンを1日で数回撮ることもあり、鍛えられた撮影でした」と振り返り、こちらも充実感に溢れた表情を見せた。

コメント藤井流星（林田和臣役）このようなサスペンスで主演をさせていただくのは初めてで、自分がどう映るのか想像できていなかったのですが、綺麗に撮って編集していただいたので自分でも見ていて面白かったです。和臣というなかなかめぐり逢うことができない役を演じることができていい経験になりました。皆さん、ありがとうございました！

七五三掛龍也（桜庭蒼玉役）普段の自分とは性格の異なる桜庭を演じることに難しい部分もありましたが、監督と話しながら演じていくのが新鮮でワクワクしながら臨めました。Travis Japanの七五三掛龍也としては絶対に出さない感情や言わない言葉がたくさんあり、引き出してもらえるのが楽しかったです。初日に第1話ラストの濃いシーンを撮ったことで、「これだな」と掴めた気がします。桜庭に染まりすぎたせいか、グループの現場でもメンバーに話しかけられるまでは桜庭が自分の中に存在していて不思議な感覚でした。作品の内容はシリアスなシーンがたくさんありましたが、キャストの皆さんとスタッフの皆さんと楽しく撮影することができました。ありがとうございました！

井桁弘恵（林田沙也香役）撮影期間中に28歳から29歳になり、いろいろな節目がありました。自分の中では挑戦で、泣くシーンを１日で数回撮ることもあり、鍛えられた撮影でした。原作を読んだ時から沙也香は人間味があって面白いキャラクターだなと思い、それを表現できていたのか不安でもありますが、大変なキャラクターだからこそ、一生懸命演じられてよかったと思います。

