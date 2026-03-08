兄のご飯をつまみ食い→全力ダッシュで逃走！必死すぎる猫の“逃げ顔”に「かわいすぎて悶絶」「最高の1枚」
【画像を見る】顔が必死すぎ…！つまみ食いをして猛ダッシュで逃げるつみれくん
X（旧Twitter）に投稿された、猫がご飯をつまみ食いして全力で逃げる瞬間をとらえた写真が話題に。「必死すぎてかわいい」「躍動感がすごい」と注目を集め、投稿は3.2万件以上の「いいね」を獲得しています。
話題になったのは、Xユーザー ひみがつ（@ganmo_tsumire）さんの投稿です。
「兄ちゃんのご飯つまみ食いして全力で逃げる食いしん坊
投稿には、階段をものすごい勢いで駆け上がる弟猫・つみれくんの姿が写っています。
目をカッと見開き、体を前のめりにして全力ダッシュ。あまりの勢いに、まるで宙に浮いているかのようにも見える躍動感です。
一方、階段の下には兄猫のがんもくん。
つみれくんの逃走を、やや唖然とした様子で見つめています。
どうやらこの直前、つみれくんが兄・がんもくんのご飯をつまみ食いしてしまったのだとか。怒った兄から逃げるため、全速力で階段を駆け上がっていたようです。
この写真に対し、コメント欄には「必死な顔めっちゃかわいすぎて悶絶です」「宙に浮いてて全力感が伝わってくる」「顔w 必死すぎてかわいい」「食いもんの恨みは恐ろしい」「いい写真！これは額に入れたい」など、多くの声が寄せられていました。
■飼い主さんに聞きました！
投稿主のひみがつさんに、この写真についてお話を伺いました。
印象に残ったコメントを聞くと、「『動くキウイみたい』というコメントですかね（笑）」と教えてくれました。
今回の出来事のきっかけについては、次のように話してくれました。
ひみがつさん「食いしん坊のつみれは、よくがんものご飯もつまみ食いしてしまうんですが、今回はちょっと食べ過ぎてしまったようです」
この日、飼い主さんは2階にいたそうですが、突然鳴き声が聞こえてきたため階段へ。すると、つみれくんが猛スピードで走ってくる瞬間を目撃したのだとか。
ひみがつさん「いつもはがんもは怒らないのに、かなり怒っていたので『食べ過ぎたな』と思いました」
ちなみに、この逃走劇は、つみれくんが飼い主さんの後ろに隠れることで終結したとのことでした。
■兄弟だけど性格は違う、がんもくんとつみれくん
そんな2匹ですが、普段の性格はそれぞれ少し違うそう。
がんもくん（兄）：人懐っこくて甘えん坊。運動神経が高く、よく走り回る
つみれくん（弟）：マイペースな甘えん坊。ご飯のときは素早いが、普段は動きがゆっくり
ひみがつさんのXアカウントでは、寒いときの行動の違いについても投稿されていました。
つみれくんは寒いと布団から出られなくなってしまい、くるまって過ごすのだとか。
一方のがんもくんは冷たい床でもお構いなしに、お腹を出して気持ちよさそうに寝るのだそうです。
人間も兄弟で性格が違うことは多くありますが、猫も同じなのですね。
■弟・つみれくんは、兄・がんもくんが大好き！
飼い主さんによると、弟のつみれくんは、兄のがんもくんのことが大好きなのだとか。同じようにがんもくんもつみれくんのことを大切に思っていて、2匹はいつも仲良しなのだそう。その様子が伝わってくる投稿がいくつもありました。
「つみれをお迎えした時からちゃんとお兄ちゃんしてるがんも 今では溺愛し過ぎてるけど… ほんとに優しいお兄ちゃんで助かります」という投稿では、つみれくんとがんもくんが一緒に写っている写真が4枚投稿されています。
1枚目では、窓辺にいるつみれくんを優しい目で見つめているがんもくんの姿が。
2枚目は、部屋の中でぬいぐるみやねこじゃらしと遊んでいる様子が写っていました。一心不乱にねこじゃらしで遊んでいるつみれくんのことを、がんもくんはそっと見守っています。
3枚目、4枚目では、テーブルの上に2匹揃って寝そべる姿が。どちらの写真でも、がんもくんはつみれくんのことを愛おしそうに見つめていて、溺愛している様子が伝わってきます。
一方のつみれくんもがんもくんのことが大好きなので、飼い主さんに自慢してくることもあるのだそう。
「うちの兄ちゃん僕に優しいから腕枕もしてくれるんだ いいだろ？と言ってるようなドヤ顔をしてくる弟」という投稿では、がんもくんの腕の上に頭を乗せ、カメラ目線でドヤ顔を決めているつみれくんの姿が写っていました。
「うらやましいでしょ？」と言わんばかりの表情でこちらを見つめているつみれくんからは、がんもくんに優しくされていることに対する誇りさえ感じられます。
最近は、がんもくんの食欲がさらに旺盛になっているそうで、「がんもがつみれのご飯をつまみ食いして、つみれが悲しい顔をして私のところに来ます」とのことでした。話題になった画像と反対のことが起こっているようです。
がんもくんとつみれくんのかわいらしい日常は、ひみがつ（@ganmo_tsumire）さんのXアカウントでチェックできます。気になる方は、覗いてみてくださいね！
文＝武川彩香