Netflix JAPAN | World Baseball Classicが3月6日、Xを更新。同日に開催されたWBC日本-台湾戦で、大谷翔平（31）がヒーローインタビューを受ける動画を投稿した。

大谷はこの日、2回表、満塁の状況で打席に立ち、台湾の先発ジェン・ハオジュン（28）から満塁ホームランを放った。その後もチームの快進撃が続き、2回で10点を獲得し勝負を決定づけた。

台湾にコールド勝ちし、インタビュー後にスタンドの歓声に応える大谷＝東京ドーム

大谷はインタビューでホームランを打ったときのことについて尋ねられ、「打った瞬間入るなと思ったので、とにかく先制点取りたいなという気持ちで、外野フライでもいいので一点まず取りたいなと思っていました」と感想を明かした。

この投稿にはXユーザーから「まずは1点どころか満塁ホームランとはやはり異次元だな」「尊敬しかない」「満塁のあの場面でグランドスラムとか大谷さんはやっぱ大谷さんなんだなぁ」「コメントが完璧」と絶賛のコメントが寄せられた。