ベネズエラ11得点で大勝 アラエスが2打席連続本塁打 WBC ベネズエラ vs イスラエル 2026年3月8日（日）
開催：2026.3.8
会場：ローンデポ・パーク
結果：[ベネズエラ] 11 - 3 [イスラエル]
WBCの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでベネズエラとイスラエルが対戦した。
ベネズエラの先発投手はＥ・デヘスス、対するイスラエルの先発投手はＢ・サイモンで試合は開始した。
1回裏、3番 Ｌ・アラエス 2球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでベネズエラ得点 VEN 1-0 ISR、4番 Ｓ・ペレス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 2-0 ISR、5番 Ｅ・スアレス 8球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでベネズエラ得点 VEN 4-0 ISR
5回表、7番 Ｍ・マービス 4球目を打ってセカンドへのタイムリー内野安打でイスラエル得点 VEN 4-1 ISR
5回裏、3番 Ｌ・アラエス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでベネズエラ得点 VEN 5-1 ISR
6回表、2番 ＲＪ・シュレック 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでイスラエル得点 VEN 5-2 ISR
6回裏、2番 Ｍ・ガルシア 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 7-2 ISR、3番 Ｌ・アラエス 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでベネズエラ得点 VEN 10-2 ISR
8回裏、6番 Ｗ・アブレイユ 初球を打ってショートへのタイムリー内野安打でベネズエラ得点 VEN 11-2 ISR
9回表、3番 Ｈ・ベイダー 3球目を打ってセンターへのホームランでイスラエル得点 VEN 11-3 ISR
試合は11対3でベネズエラの勝利となった。
この試合の勝ち投手はベネズエラのＥ・デヘススで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はイスラエルのＢ・サイモンで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-08 11:56:13 更新