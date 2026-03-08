開催：2026.3.8

会場：ローンデポ・パーク

結果：[ベネズエラ] 11 - 3 [イスラエル]

WBCの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでベネズエラとイスラエルが対戦した。

ベネズエラの先発投手はＥ・デヘスス、対するイスラエルの先発投手はＢ・サイモンで試合は開始した。

1回裏、3番 Ｌ・アラエス 2球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでベネズエラ得点 VEN 1-0 ISR、4番 Ｓ・ペレス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 2-0 ISR、5番 Ｅ・スアレス 8球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでベネズエラ得点 VEN 4-0 ISR

5回表、7番 Ｍ・マービス 4球目を打ってセカンドへのタイムリー内野安打でイスラエル得点 VEN 4-1 ISR

5回裏、3番 Ｌ・アラエス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでベネズエラ得点 VEN 5-1 ISR

6回表、2番 ＲＪ・シュレック 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでイスラエル得点 VEN 5-2 ISR

6回裏、2番 Ｍ・ガルシア 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 7-2 ISR、3番 Ｌ・アラエス 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでベネズエラ得点 VEN 10-2 ISR

8回裏、6番 Ｗ・アブレイユ 初球を打ってショートへのタイムリー内野安打でベネズエラ得点 VEN 11-2 ISR

9回表、3番 Ｈ・ベイダー 3球目を打ってセンターへのホームランでイスラエル得点 VEN 11-3 ISR

試合は11対3でベネズエラの勝利となった。

この試合の勝ち投手はベネズエラのＥ・デヘススで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はイスラエルのＢ・サイモンで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-08 11:56:13 更新