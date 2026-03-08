大谷翔平への「故意死球」発言で炎上した韓国投手、侍メジャー打線“3者連続斬り”　宿命の日韓戦で存在感【WBC】

不安だったリリーフ陣の調子が上がってきた。特に、これまで気苦労が多かったコ・ウソクが復活したことはポジティブだ。ただ、復活したコ・ウソクを絶体絶命の瞬間にフル活用できなかったことに対する惜しさも色濃く残る。

【写真】大谷に「故意死球」コ・ウソクの炎上発言

韓国は3月7日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC第2戦で日本に6-8で敗れた。これにより、韓国は1次ラウンドの成績が1勝1敗となった。

韓国は「負けはしたが、よく戦った」と言える。戦力面の劣勢を知りながら試合に臨んだが、いざ蓋を開けてみると対等に渡り合った。

特に、リリーフ陣が大逆転の結果を作った。先発のコ・ヨンピョが日本のメジャーリーガーたちに打ち勝つことができず、2.2回4失点で降板した。続いて登板したチョ・ビョンヒョンも、最初の打者である吉田正尚に本塁打を浴びた。

その後は違った。チョ・ビョンヒョンは本塁打こそ打たれたが、1.1回を1失点で凌ぎ、さらなる失点を防いだ。左腕のソン・ジュヨンも沖縄の強化試合と比べてペースが明確に上がり、1回1被安打、1奪三振の無失点を記録した。1安打も大谷に打たれたものだった。

最もポジティブなのは、2024年のメジャーリーグ挑戦後、マイナー生活が続いているコ・ウソクが本来のペースを取り戻したことだ。

この日、コ・ウソクは6回に登板し、吉田正尚（ボストン・レッドソックス）、岡本和真（トロント・ブルージェイズ）、村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）と続くメジャーリーガー打線と対峙した。

しかし、コ・ウソクはひるむことなく、重いファストボールを投げ込んだ。この日の最高球速は95.4マイル（153.5km）、平均球速は94.7マイル（152.4km）を記録した。コ・ウソクが最も良かった時の球速に近づいてきた。その結果、吉田を三塁ファウルフライ、岡本を遊ゴロ、村上を再び遊ゴロで処理し、マウンドを降りた。球数はわずか13球に過ぎなかった。

コ・ウソク（写真提供＝OSEN）

この日、コ・ウソクは明らかに威力のあるボールを投げた。コ・ウソク自身も試合後、「大阪の強化試合よりはコントロールが上手くいったようで、個人的には幸いだ」と安堵した後、「毎試合準備していた。常に待機する状況で投げてきたので、いつ投げなければならないと教えられなくても大丈夫だった」と語った。

メジャーリーガーを相次いで迎えたことについては「運が悪かった」と照れくさそうに笑いながらも、「良い打者たちと対峙したので難しく投げなければと考えたが、良い結果が出た」と語った。

続けて「前回の大阪の強化試合が、今年2回目の試合だった。試合で投げる部分が必要だったが、登板が困難な状況だった。そのためにマウンドで別に練習をすることがあるのだが、適応をうまくしようと努力したのが良い結果として現れた」と語った。

1イニングを13球で切り抜けただけに、もう1イニング登板してもよさそうだった。限定された投手陣の資源を極大化するためには、マルチイニングを投げるリリーフ投手が必要だった。

コ・ウソクもその役割を果たすことができた。しかし韓国ベンチはコ・ウソクを下げ、7回にパク・ヨンヒョンを投入した。結局、この選択が仇となった。

パク・ヨンヒョンが先頭打者の牧秀悟に四球を与え、危機を自ら招いた。その後、二死一、三塁で登板した左腕のキム・ヨンギュが近藤健介に四球を与えて二死満塁の危機を続け、結局、鈴木誠也に逆転の押し出し四球、吉田に2打点適時打を許した。5-8で敗色が濃厚になり、韓国は1点を挽回するにとどまった。

コ・ウソクが万全なコンディションであることを確認したため、2イニング投げさせるか、それとも今後行われる台湾とオーストラリア戦を準備すべきか苦心した。韓国は後者を選択した。

コ・ウソクを素早く交代させた理由も、納得せざるを得ない。韓国は日本とのナイターを戦い、翌日の正午に試合を行う。12時間も休めないまま試合に臨まなければならない選手たちであるため、試合を諦めずに確率的な選択をしなければならなかった。納得がいかない選択でもない。

結果論だが、コ・ウソクで押し通せなかったことが、惜しさが色濃く残る敗戦となった。しかし、台湾とオーストラリア戦も準備をしなければならない状況で、選択と集中をした。

果たしてコ・ウソクは、韓国を8強に導く“勝利の方程式”となれるだろうか。コ・ウソクは「まだ2試合残っている。引き続き良い結果を出して、選手たち全員で頑張って8強進出を必ず成し遂げたい。ぜひ行きたい」と善戦を誓った。

なお、コ・ウソクは2023年3月、WBC前に行われた韓国メディアとのインタビューで、大谷翔平と対戦する可能性を問われた際に「いざマウンドに上がったとき、投げるところがなければ“痛くないところ”に当てなければ。出塁させて、次の打者と勝負する」と発言したことで、大谷に対する“故意死球”を示唆したと捉えられ物議を醸したことがある。

ただ、コ・ウソクは後に別の韓国メディアとのインタビューにおいて、「“真ん中に強く投げたい”と話したら、（記者から）“もう少し面白く話してほしい”と伝えられた。誤解の余地がある発言をしたことは自分の過ちだが、ただの一度も“誰かにわざと当てろ”と野球を習ったことはない」と、当時の発言に誤解があったことを告白していた。

（記事提供＝OSEN）