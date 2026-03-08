ブリストル・C戦で先制点を奪った坂元。（C）Getty Images

　現地３月７日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第36節で、坂元達裕を擁するコベントリーが敵地でブリストル・Cと対戦。２−０で勝利した。

　この一戦に先発した坂元は37分に先制点を挙げる。敵陣ペナルティエリア内で左からのクロスに反応。高打点のヘディングシュートを叩き込んでみせた。

 
　身長170センチの日本人MFが決めたヘッド弾にSNS上では現地のファンから「チーム内最強のヘッダーだ」「頭で決めたー」「まさかのヘディング」「巨大なディフェンダーを飛び越えた」「ただただ感嘆するしかない」「めちゃくちゃ跳んでるな」といった声が上がっている。

　なお、坂元はこれで今季５点目となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】日本人MFの豪快ヘディング弾が炸裂！

 